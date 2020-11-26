Байден объявил коронавирусу войну

Будущий президент США Джо Байден предрек в телеобращении гражданам “тяжелую и долгую зиму” и пообещал, что к ее окончанию «жизнь вернется в прежнее русло». Его цитирует NBC News.

Он отметил, что предпринимаемые шаги по борьбе с вирусом не имеют политический характер. «Мы находимся на войне с вирусом, а не друг с другом», – заявил президент.