Байден объявил коронавирусу войну
Будущий президент США Джо Байден предрек в телеобращении гражданам “тяжелую и долгую зиму” и пообещал, что к ее окончанию «жизнь вернется в прежнее русло». Его цитирует NBC News.
Он отметил, что предпринимаемые шаги по борьбе с вирусом не имеют политический характер. «Мы находимся на войне с вирусом, а не друг с другом», – заявил президент.
Байден добавил, что празднование предстоящего Дня благодарения будет непростым для тех, кто потерял родных и близких из-за коронавируса. Он пообещал как можно скорее ввести план по распространению вакцины по всей стране и выразил надежду, что в будущем каждый американец получит иммунитет. «Америка не проиграет эту войну. Я обещаю, что это не будет длиться вечно», – подчеркнул политик.
Ранее советник прпезидента США по разработке вакцины заявил, что старт кампании, в рамках которой жителей США начнут прививать от коронавируса, может начаться 11 декабря.
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