Около тысячи жителей Москвы заразились коронавирусом после вакцинации
После вакцинации вторым компонентом вакцины в Москве заболели COVID-19 около 1 тысячи человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы. Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привиты почти миллион москвичей.
В мэрии отметили, что доля заболевших от общего числа вакцинированных составила одну десятую процента.
Среди заболевших 76% переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Власти не уточнили, каким препаратом пользовались заболевшие жители города. Сейчас для вакцинации в гражданском обороте используются препараты «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник V».
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