Около тысячи жителей Москвы заразились коронавирусом после вакцинации

После вакцинации вторым компонентом вакцины в Москве заболели COVID-19 около 1 тысячи человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы. Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привиты почти миллион москвичей.

В мэрии отметили, что доля заболевших от общего числа вакцинированных составила одну десятую процента.