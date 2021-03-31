Стала известна стоимость вакцинации домашних животных от COVID-19
Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что стоимость вакцинации от коронавируса COVID-19 для обычных граждан Российской Федерации составит около 500 рублей, сообщает ТАСС.
По её словам, стоимость будет зависеть от количества необходимых доз вакцины и две дозы могут обойтись в 588 рублей.
«Вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день», - отметила Мелано.
Ранее о регистрации в России первой и единственной в мире вакцины против коронавируса для животных заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, сообщает RT. По его словам, массовое производство препарата, который называется «Карнивак-Ков», может быть запущено в апреле.
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