Стала известна стоимость вакцинации домашних животных от COVID-19

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что стоимость вакцинации от коронавируса COVID-19 для обычных граждан Российской Федерации составит около 500 рублей, сообщает ТАСС.

По её словам, стоимость будет зависеть от количества необходимых доз вакцины и две дозы могут обойтись в 588 рублей.

«Вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день», - отметила Мелано.



Ранее о регистрации в России первой и единственной в мире вакцины против коронавируса для животных заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, сообщает RT. По его словам, массовое производство препарата, который называется «Карнивак-Ков», может быть запущено в апреле.