«Океан и огонь»: Под Тулой найден «дом на воде», а москвичей напугал хостел

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Поселок Партизан находится в Тульской области, в 8 километрах от станции Узловая. Несмотря на приличное расстояние до самой Тулы, местные жители хвалили свои дома, однако в августе прошлого года все изменилось. В жилом доме на улице Шахтеров залило подвал, с тех пор люди живут в буквальном смысле на воде, а некоторые и без воды, потому что из-за наводнения невозможно подступиться к прогнившим трубам. Люди просят откачать, наконец, этот «океан» и починить коммуникации.

«Дом стоит на воде, три подъезда - все на воде, под домом у нас океан. У нас очень большой, высокий подвал, там когда-то в советские времена был школьный тир. Вообще наши подвалы считаются, как бомбоубежище. Высота потолка в подвале метров шесть, а сейчас осталось метра три. Я живу на первом этаже, у меня грибок черный, холодильник начал гнить. Во втором и в третьем подъезде у людей нет воды. Я пользуюсь водой, потому что до меня как-то доходит. Грибок в квартирах – это уже стало естественным. Там есть дренажный слив какой-то, его надо просто прочистить, а потом просто заменить водопровод и канализацию», - рассказала НСН местная жительница Елена Анисимова.

Мы переадресовали ее вопросы главе Министерства строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину.

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Буквально пару дней назад мы получили сигнал SOS из московских Текстильщиков. В подвале пятиэтажки ну улице Чистова (на фото) решили сделать хостел, однако позабыли о безопасности. Аварийного выхода там нет, а постояльцы пугают детей.

«Мы живем в пятиэтажном сталинском доме 1962-го года постройки. У нас есть цокольное помещение, в котором ничего никогда не располагалось, только коммуникации. Они сделали там хостел. МЧС приезжает и фиксирует нарушения: отсутствует аварийный выход, в случае чего у них один вход, все остальные выходы через подъезд, через который они передвигаться не имеют права. Аварийный выход должен быть, обязательно, но прорубить его невозможно, стену в доме не сломать. Роспотребнадзор приехал: там антисанитария, сомнительные люди. Вечером при общей нагрузке лампочки у всех начинают моргать. Они, видимо, включают в этот момент электроплиты, стиральные машины, все это начинает просаживать электрику дома. Цена вопроса этого хостела 180 рублей в сутки, контингент соответствующий. Все эти люди занимают наши парковочные места, сидят на наших детских площадках, где играют дети. Наша жизнь превратилась в ад», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, людей пугают и непонятные грузы обитателей хостела.

«Плюс ко всему туда подъезжают автомобили, которые сгружают большое количество непонятных огромных сумок. Отследить, что в этих сумках, невозможно. Бабушки мне звонят каждый день (я на работе нахожусь) и говорят: вот приехала машина, пять сумок завезли, шесть рюкзаков, все это тяжелое. Как в "Крокус Сити Холле", один в один такие же люди. Что они носят, мы не понимаем. Может они что-то планируют, ну кто его знает. Такой же хостел сгорел в соседнем юго-восточном районе, погибли люди, жильцы дома. Все те же самые условия, спохватились только потом, когда это все уже случилось. Неприятно все это, у нас дети маленькие», - заключил собеседник НСН.

Мы попросили столичные власти обеспечить безопасность жителей дома на Чистова.