Охотовед призвал бороться с помойками в городах, куда приходят медведи
Охотовед и зоолог Михаил Кречмар заявил, что причиной появления в населённых пунктах диких животных, в том числе медведей, могли стать городские помойки, сообщает Газета.Ru.
Комментируя инцидент в Костроме, где медведь целый день ходил по улицам и пытался напасть на двух мужчин, он указал, что города представляют для косолапых неограниченный источник пищи, при этом животные «воспринимают помойки как свою собственность».
«Человек пошёл выносить мусор, а медведь-то не знает, что он мусор пришёл выносить. Он думает, что он пришёл есть его еду. И он на него бросается», — объяснил эксперт.
Кречмар отметил, что отстрел животных не решит проблему, к тому же за отсутствие надлежащего разрешения полагается штраф около 250 тысяч рублей. Вместо этого, по его мнению, надо решать проблему с помойками, благодаря чему уйдёт и проблема, например, с лисицами и с бродячими собаками.
Ранее агрессивный медведь решил прогуляться по центральным улицам Томска. Оцепленного сотрудниками полиции зверя в итоге было решено ликвидировать «в целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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