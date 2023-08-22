Охотовед призвал бороться с помойками в городах, куда приходят медведи

Охотовед и зоолог Михаил Кречмар заявил, что причиной появления в населённых пунктах диких животных, в том числе медведей, могли стать городские помойки, сообщает Газета.Ru.

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Комментируя инцидент в Костроме, где медведь целый день ходил по улицам и пытался напасть на двух мужчин, он указал, что города представляют для косолапых неограниченный источник пищи, при этом животные «воспринимают помойки как свою собственность».

«Человек пошёл выносить мусор, а медведь-то не знает, что он мусор пришёл выносить. Он думает, что он пришёл есть его еду. И он на него бросается», — объяснил эксперт.

Кречмар отметил, что отстрел животных не решит проблему, к тому же за отсутствие надлежащего разрешения полагается штраф около 250 тысяч рублей. Вместо этого, по его мнению, надо решать проблему с помойками, благодаря чему уйдёт и проблема, например, с лисицами и с бродячими собаками.

Ранее агрессивный медведь решил прогуляться по центральным улицам Томска. Оцепленного сотрудниками полиции зверя в итоге было решено ликвидировать «в целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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