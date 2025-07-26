Минобороны сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 54 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что 24 БПЛА сбили в Брянской области, 12 – в Ростовской, шесть – в Крыму, четыре и три соответственно – над Азовским и Черным морями. Кроме того, по два дрона ликвидировали в Орловской и Тульской областях, один - в Белгородской.
Ранее власти рассказали об отражении атаки беспилотников в Тульской и Ростовской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru