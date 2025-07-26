Теннисист Медведев не прошел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне

Российский спортсмен Даниил Медведев проиграл сопернику из Франции Корентену Муте в четвертьфинале проходящего в Вашингтоне турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу французского теннисиста. Встречу прерывали из-за грозы, перерыв продлился около часа. После паузы Медведев проиграл гейм на своей подаче и уступил сопернику.

В полуфинале турнира Муте встретится с австралийцем Алексом де Минауром.

Ранее россиянин Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в мексиканском Лос-Кабосе, теннисист проиграл американцу Александару Ковачевичу.

