Супругам предложат «скинуться» на оплату медиатора при разводе
Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов заявил НСН, что стоимость услуг медиатора доходит до нескольких сотен тысяч рублей.
В случае семейной медиации считается перспективным, чтобы затраты нес тот, кто считает примирение более ценным, чем потерю денег, времени и нервов, заявил НСН председатель Общероссийского профсоюза медиаторов, член организационного совета саморегулируемой организации медиаторов Владимир Кузнецов.
В России необходимо ввести обязательного медиатора, который «вправит мозги» тем семейным парам, которые хотят развестись. Об этом на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) заявил глава Минюста Константин Чуйченко. Кузнецов рассказал, как это может работать на практике.
«Стоимость услуг медиатора очень сильно различается: от нескольких тысяч рублей до нескольких сотен тысяч рублей. Все зависит от конкретного спора. Если государство захочет вводить обязательную медиацию, то в такой ситуации либо обе стороны платят поровну, либо платит та сторона, которая заинтересована. В случае семейной медиации считается перспективным, чтобы затраты нес тот, кто считает примирение более ценным, чем потерю денег, времени и нервов. Здесь нельзя прописывать, кто точно будет это оплачивать. В каких-то спорах супруги будут «скидываться», в каких-то будет платить одна из сторон», - объяснил он.
По его словам, семейные вопросы решать сложнее, чем споры между предпринимателями, но число примирений растет.
«В целом медиаторы чаще всего задействованы именно в семейных спорах, а также в спорах между предпринимателями. Предприниматели умеют считать деньги и время, они договариваются за один-два месяца. В семейной медиации у многих есть какие-то принципы, к согласию приходят дольше. Но каждый год растет число тех, кто заключает медиативное соглашение», - отметил он.
При этом Кузнецов добавил, что сегодня практически любой может стать медиатором, поэтому специалиста нужно выбирать осторожно.
«Понятие «профессиональный медиатор» на сегодняшний день определяется тремя факторами. Человек должен достичь 25 лет, у него должно быть высшее образование, не имеет значения, по какой специальности, и он должен получить диплом медиатора. Купить «корочку» медиатора не так сложно. Поэтому тема профессиональности медиатора на сегодняшний день – это очень проблемная тема для самих медиаторов. Наиболее сознательные медиаторы объединились в единственную саморегулируемую организацию. Это произошло 20 января этого года. Не все хотят вступать в эту организацию, тратить деньги на повышение квалификации и соблюдать кодекс этики. Граждане могут полагаться только на членов этой организации», - заключил собеседник НСН.
Обязательная медиация при разводах нарушит конституционные права граждан, при этом имущественные договоренности нельзя будет закрепить без суда, заявила юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева в пресс-центре НСН.
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