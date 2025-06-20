В случае семейной медиации считается перспективным, чтобы затраты нес тот, кто считает примирение более ценным, чем потерю денег, времени и нервов, заявил НСН председатель Общероссийского профсоюза медиаторов, член организационного совета саморегулируемой организации медиаторов Владимир Кузнецов.

В России необходимо ввести обязательного медиатора, который «вправит мозги» тем семейным парам, которые хотят развестись. Об этом на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) заявил глава Минюста Константин Чуйченко. Кузнецов рассказал, как это может работать на практике.