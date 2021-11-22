«Охота за удовольствием»: Россиянам объяснили, как работает модель «черной пятницы»

Россияне получают удовольствие от всевозможных распродаж и «черных пятниц», хотя часто экономия там не так велика, как обещают, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

Период распродаж в России, так называемая «черная пятница», стартует 25 ноября и продлится три дня.