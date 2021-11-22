«Охота за удовольствием»: Россиянам объяснили, как работает модель «черной пятницы»
От распродаж выигрывают обе стороны – продавцы зарабатывают, а покупатели получают удовольствие от покупок, сказал НСН Игорь Липсиц.
Россияне получают удовольствие от всевозможных распродаж и «черных пятниц», хотя часто экономия там не так велика, как обещают, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
Период распродаж в России, так называемая «черная пятница», стартует 25 ноября и продлится три дня.
«Это игра на человеческой психологии. Момент неожиданной скидки или распродажи нравится людям, даже когда он ожидаем, и это "черная пятница". Они считают, что это самый выгодный момент для совершения покупки. Туда закладывают все, что залежалось на полках. Выгода для ретейлера понятна, ну а люди, может, и не получают большую выгоду, но они получают удовольствие. Они вышли в магазин "на охоту" за удачными покупками, ничего плохого в этом нет и судить строго их не надо. Обе стороны выигрывают: одни получают деньги, другие – удовольствие», - считает Липсиц.
При этом он рассказал, как работает «стандартная модель» распродаж.
«Преимущественно, конечно, это уловка, потому что многие сети для такого рода мероприятий сначала завышают цены, а потом красиво сообщают о том, что они продают значительно дешевле. Это стандартная модель, причем не только российская, но и во всем мире. Например, на этикетке цена 10 тысяч рублей, тебе продают за пять, а на самом деле за неделю до этого момента могла быть цена шесть тысяч. Эта модель хорошо работает, людям кажется, что они совершают очень выгодную покупку. Это классический механизм, причем очень часто в зону распродажи подкладывают товары без уценки, но люди, находящиеся в ажиотаже, покупают и это», - разъяснил руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ.
Липсиц также указал, что цены на распродажах действительно ниже регулярных, да и в целом на скидках в России можно неплохо сэкономить.
«Формально они (покупки в «черную пятницу» - прим. НСН) выгодны, с точки зрения того, что цена ниже регулярной. При этом в розничной торговле в России и так большая доля скидок. По некоторым категориям доля промоакций достигает 80% продаж. По отдельным товарным группам действительно возникает большая экономия. Но это тоже неоднозначная вещь. Покупая что-то, вы замораживаете деньги семьи в запасах товаров. Это странно с точки зрения любого менеджмента. Деньги должны работать и приносить доход. Но не все российские семьи хоть как-то готовы складывать и сберегать. Они с удовольствием сберегают в виде товарных запасов. Это тоже такая национальная модель финансового поведения, не очень разумная, но привычная», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что трафик в онлайн-магазинах, устроивших распродажи в рамках «Всемирного дня шопинга» 11-12 ноября, вырос в два раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году. Наибольшей популярностью пользовались маркетплейсы. Аудитория AliExpress в период акции увеличилась на 135%, Ozon – на 74%, СберМегаМаркета – на 51%.
Перед прошлогодней «черной пятницей» финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в интервью НСН напомнил россиянам, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
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