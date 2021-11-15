Исследование МегаФона: интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза
Мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах, устроивших распродажи в рамках «Всемирного дня шоппинга», вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году. При этом число их посетителей 11-12 ноября увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщают специалисты МегаФона, которые провели исследование с помощью инструментов Big Data.
По данным телеком-оператора, наибольшей популярностью пользовались маркетплейсы. За время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Аудитория AliExpress в период акции увеличилась на 135%. На втором месте Ozon (74%). Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.
Больше половины (57%) россиян, совершавших покупки, интересовались на распродажах одеждой и обувью, 13% отдали предпочтение электронике и бытовой технике, далее следуют книги и товары для детей, на которые пришлось 5-6 %.
Больше всего интернет-покупок совершили в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Казани и Тюмени. Рост интереса к шопингу наиболее заметен в южных регионах страны: в Северо-Кавказском федеральном округе мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах вырос в 3 раза, а в Южном федеральном округе – в 2,5 раза.
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