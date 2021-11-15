Исследование МегаФона: интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза

Мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах, устроивших распродажи в рамках «Всемирного дня шоппинга», вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году. При этом число их посетителей 11-12 ноября увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщают специалисты МегаФона, которые провели исследование с помощью инструментов Big Data.

По данным телеком-оператора, наибольшей популярностью пользовались маркетплейсы. За время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Аудитория AliExpress в период акции увеличилась на 135%. На втором месте Ozon (74%). Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.