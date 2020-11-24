«Сыр в мышеловке». Россиян предостерегли от покупок в «чёрную пятницу»

В России в полночь 26 ноября начнётся так называемая «чёрная пятница» - период скидок и распродаж. О своем участии в акции заявили более 200 магазинов. Крупные магазины, в том числе бытовой техники и электроники, объявляют о больших скидках. Но прежде, чем совершать покупки, надо четко понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Об этом в интервью НСН напомнил финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.

«Это маркетинговая уловка, безусловно. Есть законы сохранения, поэтому невозможно продавать дешевле, чем оно стоит. Часто перед "черной пятницей" бывает белый четверг, когда цены повышают, а потом делают вид, что их снижают. Это способ поднять ажиотаж», - уверен эксперт.

В Национальной ассоциации дистанционной торговли уточнили, что в 2019-м году в распродажах участвовало порядка 50 миллионов россиян. Суммарный объём покупок в дни распродаж составит около 30 миллиардов рублей, а средний чек может превысить пять тысяч рублей.