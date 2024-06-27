Охладить перегретого: Спасатель рассказал, как действовать при тепловом ударе
Сергей Щетинин заявил НСН, что во избежание получения теплового удара на солнце нужно находиться до 11 утра и после 16 вечера.
Побледнение, потеря сознания и вялость речи являются признаками теплового удара, заявил НСН заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.
Спасатели ранее предупредили о жаре до 32 градусов в ближайшие дни в Москве. Они рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Щетинин рассказал, как определить, что у человека тепловой удар.
«Если человек находится на открытом пространстве, на солнце, а еще и под воздействием алкоголя, то довольно сложно будет определить, есть ли у него тепловой удар. Внешне это может выглядеть так: побледнение, потеря сознания, вялость речи. В первую очередь нужно убрать поражающий фактор - солнце и тепло. Надо постараться вынести человека на открытую площадку, на сквозняк, остудить голову и туловище холодной водой, дать попить и вызвать «скорую», если состояние не улучшается», - сказал собеседник НСН.
Щетинин также дал советы, как можно избежать теплового удара.
«Чтобы избежать теплового удара, на солнце нужно находиться утром, до 11-12 максимум, и с 16 до заката. Если мы говорим про пляж, то лучше находиться под навесом, периодически выходя купаться, потом возвращаться в тень. Также нужно пользоваться солнцезащитным кремом, одеваться в легкую одежду. Для нас «жаркие» времена, когда больше всего людей обращаются с последствиями теплового или солнечного удара - летние выходные, но все пляжи московского региона под контролем», - заключил эксперт.
Ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что водоемы, в которых нельзя купаться, могут быть крайне опасны из-за непроверенного дна и подводных течений.
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