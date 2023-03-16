«Огромные потери для всех!»: Отмену ЕГЭ назвали неактуальной

Родители, дети и учителя привыкли к ЕГЭ, резкая отмена такой формы проверки знаний обернется для всех огромными потерями, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы предложил «серьезно взвесить» все плюсы и минусы насчёт ЕГЭ, он призвал не принимать решение в спешке. С предложением к кабмину рассмотреть вопрос отмены ЕГЭ ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Луховицкий считает, что эта дискуссия снова ничем не закончится.

«Все эти вопросы были актуальны лет десять назад, а сейчас это наименее актуальный вопрос, который связан со школьным образованием. Все родители, дети, учителя, так или иначе, успели за это время притерпеться к ЕГЭ, любые резкие перемены сейчас обернутся потерями огромными и для учеников, и для учителей. Но я думаю, что эта дискуссия ничем не закончится», - рассказал он.