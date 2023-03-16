«Огромные потери для всех!»: Отмену ЕГЭ назвали неактуальной
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сказал НСН, что вопрос отмены ЕГЭ был актуален десять лет назад, теперь это обернется проблемами для всех.
Родители, дети и учителя привыкли к ЕГЭ, резкая отмена такой формы проверки знаний обернется для всех огромными потерями, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы предложил «серьезно взвесить» все плюсы и минусы насчёт ЕГЭ, он призвал не принимать решение в спешке. С предложением к кабмину рассмотреть вопрос отмены ЕГЭ ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Луховицкий считает, что эта дискуссия снова ничем не закончится.
«Все эти вопросы были актуальны лет десять назад, а сейчас это наименее актуальный вопрос, который связан со школьным образованием. Все родители, дети, учителя, так или иначе, успели за это время притерпеться к ЕГЭ, любые резкие перемены сейчас обернутся потерями огромными и для учеников, и для учителей. Но я думаю, что эта дискуссия ничем не закончится», - рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что дискуссии об отмене ЕГЭ не утихают, потому что это отвлекает общество от действительно серьезных проблем в сфере образования.
«Эти дискуссии нужны, чтобы люди не думали о реальных проблемах, например, о проблеме управления школами, о проблеме учительских зарплат, о проблеме защиты директоров от учредителей. Вместо этого проще говорить о ЕГЭ. Каждый год по разным предметам что-то доводится до ума, главное, чтобы это не было неожиданно и соответствовало федеральному образовательному стандарту», - добавил он.
Редактирование пакетов заданий ЕГЭ нужно поручить специалистам, которые редактируют пакеты вопросов для интеллектуальных игр, таким образом Единый госэкзамен сможет проверять не знание, а понимание предметов школьниками, заявил ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.
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