В профсоюзе фельдшеров заявили об «огромной нагрузке» на «скорую»

Работы много и без ковида, при этом коронавирус пока не дал резкого всплеска госпитализаций, заявил фельдшер Дмитрий Беляков.


Глава Профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у службы прибавилось работы, потому что поликлиники перестали функционировать как раньше.

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«На врачей нагрузка большая, она и до ковида была огромная. Вызовов много, в том числе и на ОРВИ: на детские и взрослые температуры – на все то, чем должна заниматься поликлиника. Поскольку поликлинической службы как таковой в России больше не осталось, люди начали вместо участкового врача на дом вызывать скорую помощь», - отметил фельдшер.

При этом медик добавил, что сейчас служба все реже госпитализирует граждан с подтвержденным коронавирусом.

«Может, уже привыкли, может – поменьше стало. Госпитализируют только, если есть подозрение на пневмонию. Резкого всплеска госпитализации пока нет», - заключил Беляков.

До этого врач-реаниматолог Михаил Чуйко, который заразился «омикроном», заявил, что новый штамм коронавируса обладает высоким уровнем заразности. По его словам, в нашей стране сейчас наблюдается «просто цунами» новых случаев заражения, а в больницах происходит «полный ахтунг после относительно спокойного декабря».

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Ранее российские врачи-иммунологи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опровергли заявление британского терапевта о том, что конъюнктивит указывает именно на заражение штаммом «омикрон».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВрачиКоронавирусГоспитализацияСкорая ПомощьБольницы
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