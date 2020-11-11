Ограничения в действии: в Подмосковье заблокировали социальные карты пенсионеров

Жители Подмосковья старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями с 11 ноября не смогут воспользоваться социальными транспортными картами для проезда, сообщает телеканал «360».

Это связано с усилением ограничительных мер в регионе из-за роста случаев заражения COVID-19. Данные категории граждан входят в группу риска, а значит сильнее остальных подвержены заболеванию, и переносят его очень тяжело. Ограничения продлятся до 29 ноября.

Остальным жителям нужно надевать защитные маски не только в общественных местах и транспорте, но и на остановках, в лифтах и на парковках. Эта мера распространяется на всю страну.