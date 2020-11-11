Ограничения в действии: в Подмосковье заблокировали социальные карты пенсионеров

Жители Подмосковья старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями с 11 ноября не смогут воспользоваться социальными транспортными картами для проезда, сообщает телеканал «360».

Это связано с усилением ограничительных мер в регионе из-за роста случаев заражения COVID-19. Данные категории граждан входят в группу риска, а значит сильнее остальных подвержены заболеванию, и переносят его очень тяжело. Ограничения продлятся до 29 ноября.

Остальным жителям нужно надевать защитные маски не только в общественных местах и транспорте, но и на остановках, в лифтах и на парковках. Эта мера распространяется на всю страну.

Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Подмосковье в декабре

Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте. С 11 ноября центры занятости населения и управления социальной защиты станут принимать посетителей только по предварительной записи.

Тем временем, власти Подмосковья выделили из бюджета 60 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, такая сумма была направлена на выплаты, лекарства, оснащение медучреждений и другие расходы.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
ТЕГИ:КоронавирусОбщественный ТранспортМосква
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