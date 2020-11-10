Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Подмосковье в декабре

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Подмосковье в декабре текущего года. Об этом сообщил глава области Андрей Воробьев в эфире «Радио 1».

По словам Воробьева, регулярные прививки планируются осуществлять уже в ноябре. Он добавил, что в настоящее время ведется подготовка пунктов вакцинации, также первая сотня тысяч вакцин поступила на склад.

Губернатор назвал вакцину панацеей от коронавируса, также он отметил, что вырабатываемый иммунитет общества также поможет в борьбе с инфекцией. Воробьев напомнил, что сам привился вакциной и на 23-й день после прививки у него выработались антитела.

