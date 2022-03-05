Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта
Ограничения на использование воздушного пространства в пределах аэропортов юга России продлены до 14 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кубанских аэропортов «Аэродинамика».
Так, ограничение продлится до 03:45 по московскому времени. Подчеркивается, что аэродром Сочи будет продолжать работу в качестве временного хаба.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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