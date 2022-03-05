Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта

Ограничения на использование воздушного пространства в пределах аэропортов юга России продлены до 14 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кубанских аэропортов «Аэродинамика».

Почти 140 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Так, ограничение продлится до 03:45 по московскому времени. Подчеркивается, что аэродром Сочи будет продолжать работу в качестве временного хаба.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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Фото: facebook.com/UralAirlines
ТЕГИ:СамолетПолетыРоссия
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