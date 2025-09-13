Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ижевска, сообщает Росавиация.
В ведомстве уточнили, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Самары. Сейчас они сняты. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, добавили в Росавиации.
Ранее в Росавиации заявили о готовности международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II к приему и отправке гражданских воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мать блогера Лерчек распродает её люксовые вещи из-за финансовых проблем
- Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска
- Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
- Военкор Котенок опубликовал видео передвижения бойцов ВС РФ по газовой трубе
- Бутман: Эстрадная и академическая музыка должны быть на одном уровне
- Астрофизик: «Аномальная эволюция» началась на межзвездном объекте 3I/ATLAS
- Минобороны: ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
- Вдова Кирка впервые публично выступила после его убийства
- Соучастница убийства адвоката Маркелова Хасис вышла на свободу
- Посол Аргентины объявил о прекращении «родильного туризма» из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru