Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска

В ведомстве уточнили, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Самары. Сейчас они сняты. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, добавили в Росавиации.

Ранее в Росавиации заявили о готовности международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II к приему и отправке гражданских воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

