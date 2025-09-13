Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ижевска, сообщает Росавиация.

Стамбул, Дубай и ДНР: Куда полетят туристы из открывшегося аэропорта Краснодара

В ведомстве уточнили, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Самары. Сейчас они сняты. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, добавили в Росавиации.

Ранее в Росавиации заявили о готовности международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II к приему и отправке гражданских воздушных судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РосавиацияИжевскАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры