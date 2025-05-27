Ограничения на полеты сняли в шести российских аэропортах
Ограничения на выпуск и прием лайнеров сняли в аэропортах Ярославля, Тамбова, Нижнего Новгорода, Калуги и Иваново. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Уточняется, что воздушные гавани работают с 7:00 27 мая по московскому времени в штатном режиме. Ограничения были введены для безопасности полетов судов гражданской авиации. Также ранее сняли ограничения в аэропорту Саратова.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что рост интенсивности атак ВСУ на российские аэропорты объясняется увеличением производственных мощностей украинской армии за счет западной помощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ограничения на полеты сняли в шести российских аэропортах
- Трал частично разрушил мост через реку Обка в Амурской области
- Штрафы для родителей предложили увеличить вчетверо
- Российские средства ПВО сбили 99 БПЛА за ночь
- Россияне заявили, что ипотека положительно повлияла на их жизнь
- СМИ: Трамп может ввести санкции против России в ближайшие дни
- Таксисты переходят в «сервис аренды автомобилей с водителем»
- С 1 июня произойдут изменения в работе аптек
- Полковник Макгрегор: Зеленский не заинтересован в мире
- София и Михаил стали самыми популярными именами для детей в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru