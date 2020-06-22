Ограничения из-за коронавируса в Свердловской области продлили до 29 июня
Власти Свердловской области объявили о продлении в регионе ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, до 29 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Евгения Куйвашева.
Таким образом, ограничения на территории региона продлеваются еще на неделю. Между тем, по словам Куйвашева, в регионе статистика по заражениям постепенно снижается и к середине недели могут быть введены послабления.
Уточняется, что обязательная самоизоляция сохраняется для жителей старше 65 лет, также продлевается запрет на работу ТЦ и мест общественного питания.
Согласно данным оперштаба региона, в Свердловской области зафиксировано 11 129 случаев коронавируса. Выздоровели 5 566 пациентов, 71 человек скончался.
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