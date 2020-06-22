Ограничения из-за коронавируса в Свердловской области продлили до 29 июня

Таким образом, ограничения на территории региона продлеваются еще на неделю. Между тем, по словам Куйвашева, в регионе статистика по заражениям постепенно снижается и к середине недели могут быть введены послабления.

Уточняется, что обязательная самоизоляция сохраняется для жителей старше 65 лет, также продлевается запрет на работу ТЦ и мест общественного питания.

Согласно данным оперштаба региона, в Свердловской области зафиксировано 11 129 случаев коронавируса. Выздоровели 5 566 пациентов, 71 человек скончался.

