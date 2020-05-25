Ограничения для внутреннего туризма в России начнут снимать с 1 июня

Правительство Российской Федерации приступит к поэтапной отмене ограничительных мер для внутреннего туризма с 1 июня. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Дмитрий Чернышенко на совещании по восстановлению туриндустрии после пандемии коронавируса.

Как уточнил вице-премьер, на первом возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Одновременно правительство формулирует правила для последующего открытия отечественного туристической инфраструктуры: гостиниц, курортных зон, пляжей, круизов и так далее.

Соответствующие рекомендации будут опубликованы к началу лета. Правила разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с Ростуризмом.