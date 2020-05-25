Ограничения для внутреннего туризма в России начнут снимать с 1 июня

Правительство Российской Федерации приступит к поэтапной отмене ограничительных мер для внутреннего туризма с 1 июня. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Дмитрий Чернышенко на совещании по восстановлению туриндустрии после пандемии коронавируса.

Как уточнил вице-премьер, на первом возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Одновременно правительство формулирует правила для последующего открытия отечественного туристической инфраструктуры: гостиниц, курортных зон, пляжей, круизов и так далее.

Соответствующие рекомендации будут опубликованы к началу лета. Правила разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с Ростуризмом.

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Чернышенко также подтвердил, что рекомендация воздержаться от туристических вояжей за границу продолжает действовать.

В связи с этим вице-премьер напомнил, что первая волна пкоронавируса пришла в Россию из-за границы. Ее удалось остановить, в том числе и за счет жестких ограничений на въезд в страну.

Поэтому национальный защитный барьер необходимо, во что бы то ни стало, сохранить, подчеркнул Чернышенко. В частности, для въезжающих сохраняется обязательная 14-дневная изоляцию за свой счет.

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Фото: sochi.ru
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