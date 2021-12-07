Ограничений нет: Вирусолог предрек россиянам две волны эпидемии гриппа
В сравнении с прошлым годом в России очень много случаев гриппа в детских коллективах из-за отсутствия ограничительных мер, отметил вирусолог Евгений Тимаков.
Опасность гриппа и ОРВИ в том, что их могут спутать с COVID-19 и назначить неверное лечение, объяснил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Много различных инфекционных заболеваний есть всегда. И респираторные инфекции, и энтеровирусная инфекция. Вызывает беспокойство то, что их сложно дифференцировать от коронавируса. Коронавирус по симптомам похож и маскируется под другие вирусные инфекции, а лечение у них разное. Насчет менингита я не могу сказать, потому что их лечат в стационарах, у меня этих данных нет», - рассказал вирусолог.
Резкий подъем заболеваемости гриппом вызван отсутствием противоэпидемических мер, подчеркнул Тимаков.
«Гриппа сейчас тоже очень много, особенно в детских коллективах, больше болеют сейчас дети, по статистике. Протекает он, к счастью, не так тяжело, но с высокой температурой, с определенными катаральными явлениями, с кашлем. В практике тяжелых случаев пока, слава богу, я не встречал. В 2020 году гриппа вообще почти не было, а в этом году гриппа очень много, потому что в том году были более серьезные ограничительные мероприятия, а в этом их нет. Естественно, люди будут болеть гриппом, и не один раз, скорее всего, а в несколько волн. Месяц-полтора будет заболеваемость этим гриппом, если придет другой, то в феврале будет еще одна волна»,- заключил врач.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил "Радиоточке НСН", что пока рано говорить о том, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса.
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