Ограничение въезда в Абхазию из России продлили до 4 августа

Власти Абхазии объявили о продление ограничений на пересечение границы с Россией до 4 августа в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Ранее ограничение действовало до 28 июля.

По данным агентства, инспекция Роспотребнадзора, посетившая республику с 23 по 26 июля, заявила о благополучной эпидемиологической ситуации в регионе. Отмечается, что общее число заражений за пандемию составило 63, из которых два закончились летальным исходом.

Ранее в июле сообщалось, что Общественная палата Абхазии одобрила снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа. В организации напомнили, что установлен он был по инициативе «институций, считающих горцев враждебным для России элементом».



