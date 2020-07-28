Ограничение въезда в Абхазию из России продлили до 4 августа
Власти Абхазии объявили о продление ограничений на пересечение границы с Россией до 4 августа в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.
Ранее ограничение действовало до 28 июля.
По данным агентства, инспекция Роспотребнадзора, посетившая республику с 23 по 26 июля, заявила о благополучной эпидемиологической ситуации в регионе. Отмечается, что общее число заражений за пандемию составило 63, из которых два закончились летальным исходом.
Ранее в июле сообщалось, что Общественная палата Абхазии одобрила снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа. В организации напомнили, что установлен он был по инициативе «институций, считающих горцев враждебным для России элементом».
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