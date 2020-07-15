Абхазия поприветствовала снос памятника русским покорителям Кавказа
Общественная палата (ОП) Абхазии одобрила снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа. В организации напомнили, что установлен он был по инициативе «институций, считающих горцев враждебным для России элементом». Такой памятник неприемлем при современных взаимоотношениях между нациями, считают в ОП.
«Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией. Установка подобных памятников не способствует обоюдному уважению и способности преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего», — цитирует заявление общественников «Эхо Кавказа».
Памятник покорителям Кавказа установили 30 июня там, где река Мзымта впадает в Черное море. В 1837 году русские войска заложили там форт Святого Духа. Через несколько дней его убрали по инициативе черкесских общественников.
Ранее городской совет города Ситка на Аляске проголосовал за перенос в музей памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке в XVIII-XIX веках Александру Баранову. Статуя была подарена городу в 1989 году местной богатой семьёй, он стоит в центре населённого пункта. Авторы резолюции считают, что памятник до сих пор причиняет боль коренным народам, населяющим эту землю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru