Депутат Ткачев заявил, что маркетплейсы должны проверять возраст покупателей

Маркетплейсы, как и физические точки продаж, должны проверять возраст покупателя, если он хочет купить товар с возрастным ограничением, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

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Ранее сенатор Артем Шейкин предложил обязать маркетплейсы проверять возраст покупателей через портал «Госуслуги» при продаже товаров для взрослых, направив соответствующее обращение в Роскомнадзор. Ткачев назвал верной подобную инициативу.

«На маркетплейсах есть товары, которые в классической рознице без подтверждения совершеннолетия не купить, и в этом смысле цифровое пространство должно соответствовать реальному», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как подчеркнул Ткачев, товары категории 18+ не являются основным источником дохода маркетплейсов. Потому финансовые потери в связи с введением системы проверки будут минимальными.

Как рассказала «Радиоточке НСН» директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, сегодня рецептурные, сильнодействующие препараты сложно купить по запросу в аптеке, однако они доступны на маркетплейсах, что недопустимо.

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ФОТО: ТАСС / аксим Стулов
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