Офтальмолог рекомендовала носить очки на улице в холодную погоду

Она отметила, что избежать дискомфорта также помогут увлажняющие капли, которые рекомендовал офтальмолог. При этом Меркулова отметила, что даже при большом минусе глаза не мерзнут, в отличие от кожи, так как холодовые рецепторы роговицы располагаются в средних слоях.

Ранее невролог Ольга Калмыкова рассказала, что темные точки или мушки перед глазами, как правило, появляются при резком изменении положения тела или при подъеме тяжестей из-за повышения артериального давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус, передает «Радиоточка НСН».



