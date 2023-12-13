Офтальмолог рекомендовала носить очки на улице в холодную погоду

Для того, чтобы избежать дискомфорта от холодной погоды, можно носить на улице очки, они будут защищать глаза от ветра, а очки с тонировкой защитят глаза от ультрафиолетового излучения. Такие рекомендации дала офтальмолог Валентина Меркулова в разговоре с Life.ru.

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Она отметила, что избежать дискомфорта также помогут увлажняющие капли, которые рекомендовал офтальмолог. При этом Меркулова отметила, что даже при большом минусе глаза не мерзнут, в отличие от кожи, так как холодовые рецепторы роговицы располагаются в средних слоях.

Ранее невролог Ольга Калмыкова рассказала, что темные точки или мушки перед глазами, как правило, появляются при резком изменении положения тела или при подъеме тяжестей из-за повышения артериального давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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