МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 29 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областями, Крымом, а также акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 сентября силы ПВО сбили 258 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».