МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 29 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 30 августа уничтожили 29 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областями, Крымом, а также акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 сентября силы ПВО сбили 258 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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