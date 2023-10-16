Врач Калмыкова рассказала о причинах появления мушек перед глазами
Темные точки, или мушки, перед глазами, как правило, появляются при резком изменении положения тела или при подъеме тяжестей из-за повышения артериального давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Об этом в интервью радио Spuntik заявила невролог Ольга Калмыкова.
Помимо этого, мушки могут появиться вследствие анемии, болезней глаз, а также низкого давления, или артериальной гипотензии, сахарного диабета или мигрени, отметила врач.
Медик подчеркнула, что при появлении мушек перед глазами чаще трех-четырех раз в месяц следует обратиться к терапевту, сдать биохимический и клинический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, провести исследование на гликированный гемоглобин и ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов. Кроме того, не будет лишним сделать ЭКГ.
Калмыкова пояснила, что при направлении на исследование врач учтет возраст, жалобы и диагнозы пациента, а также свойства принимаемых лекарств. После проведения исследования может возникнуть необходимость в консультации кардиолога, офтальмолога или невролога, добавила врач.
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