Пухов: 9 человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по рынку в Энергодаре
Девять человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на городской рынок Энергодара. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в своем «Максе».
«По уточнённым данным при сегодняшней атаке киевского дрона на рынок пострадали 9 человек. Но самая трагическая новость - есть погибший. Мужчина 1979 года рождения скончался в больнице», - написал Пухов.
Глава администрации также уточнил, что остальные пострадавшие находятся под наблюдением медиков, угрозы их жизни нет.
БПЛА ВСУ атаковал рынок Энергодара в воскресенье днем. Изначально сообщалось о шести пострадавших. Чуть позже был нанесен повторный удар.
Ранее обломки БПЛА ВСУ повредили локомотив поезда в Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин наградил орденом старшего сына Кадырова
- Московское «Динамо» в меньшинстве обыграло «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ
- Пухов: 9 человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по рынку в Энергодаре
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 29 украинских БПЛА
- Зеленский: Киев не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира
- Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину» в матче 7-го тура РПЛ
- Автобус рухнул с обрыва в Кабо-Верде, 25 человек погибли, 18 пострадали
- Полиция нашла 12 взрывных устройств у ЛЭП в Саксонии на востоке ФРГ
- Стартовавший с последнего ряда Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»
- МЧС: 2 человека погибли, еще 3 пострадали при сходе лавины в КБР