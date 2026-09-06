Пухов: 9 человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по рынку в Энергодаре

«По уточнённым данным при сегодняшней атаке киевского дрона на рынок пострадали 9 человек. Но самая трагическая новость - есть погибший. Мужчина 1979 года рождения скончался в больнице», - написал Пухов.

Глава администрации также уточнил, что остальные пострадавшие находятся под наблюдением медиков, угрозы их жизни нет.

БПЛА ВСУ атаковал рынок Энергодара в воскресенье днем. Изначально сообщалось о шести пострадавших. Чуть позже был нанесен повторный удар.

Ранее обломки БПЛА ВСУ повредили локомотив поезда в Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».