Оформление пенсий сделают дистанционным до конца 2021 года
Минэкономпразвития РФ собирается продлить возможность дистанционного оформления пенсий до конца 2021 года. Об этом пишут «Известия».
Об этом говорится в проекте ведомства. Предполагается, что также дистанционно можно будет оформить пособия.
Это смогут сделать и те россияне, которые уехали на постоянное место жительства за границу, пишет
«Газета.ру».
В министерстве не исключили, что нововведение в дальнейшем может остаться на постоянной основе и после 2021 года.
Ранее россияне в ходе опроса назвали размер пенсии, который считают необходимым для комфортной жизни на заслуженном отдыхе.
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