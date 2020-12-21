Оформление пенсий сделают дистанционным до конца 2021 года

Это смогут сделать и те россияне, которые уехали на постоянное место жительства за границу, пишет

«Газета.ру».

В министерстве не исключили, что нововведение в дальнейшем может остаться на постоянной основе и после 2021 года.

Ранее россияне в ходе опроса назвали размер пенсии, который считают необходимым для комфортной жизни на заслуженном отдыхе.

