Центробанк заявил об изменении сроков выдачи пенсий по карте «Мир»

Пользователи карт национальной платежной системы «Мир» смогут получать пенсионные отчисления летом 2021 года, сообщили в Банке России.

Ранее Центробанк принял решение о переносе всех пенсионных отчислений на карту «Мир» – для этого каждому пенсионеру требовалось открыть счет в платежной системе и привязать его к карте. Из-за пандемии сроки введения всеобщего получения пенсий на карту несколько раз сдвигались. Ранее Центробанк планировал перевести пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля текущего года.

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Директор ЦБ Алла Бакина отметила, что пенсионеры смогут сохранить возможность получения начислений альтернативными способами: через счет без привязки к карте или сберкнижку.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЦентробанкПенсияКарта Мир
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