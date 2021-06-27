Официальный представитель певицы МакSим опроверг слухи о ее подключении к ЭКМО

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких - каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом», - заявила представитель артистки.

О том, что 38-летнюю певицу в критическом состоянии госпитализировали с подозрением на COVID-19 в одну из московских клиник, сообщил сайт «КП» со ссылкой на ее друзей.

«На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее», - цитирует «КП» друга МакSим.

Напомним, МакSим была госпитализирована 15 июня с поражением лёгких, подключена к аппарату ИВЛ и введена в кому.

