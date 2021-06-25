Представитель МакSим рассказал подробности о её состоянии
Представительница МакSим (Марины Абросимовой) заявила, что состояние певицы остается без изменений, сообщает РИА Новости.
По её словам, состояние МакSим стабильное, «каких-то значительных изменений нет», а коронавирус так и не подтвердился.
«Прогнозов по выводу с ивл пока нет, для этого должны быть улучшения», - добавила собеседница агентства.
МакSим была госпитализирована 15 июня с поражением лёгких, подключена к аппарату ИВЛ и введена в кому, сообщает RT. Пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Ярослав Кулёмин заявил, что красно-белые готовы оказать певице необходимую помощь.
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