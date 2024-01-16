Офицер Росгвардии получил 6 лет тюрьмы за некачественную защиту Крымского моста

Речь идёт о причастности офицера к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, а также газопровода из Краснодара на полуостров.

В материалах дела говорится, что Волков знал о том, что характеристики закупленной техники не позволяли успешно бороться с беспилотниками. Полковник же отказался признавать вину, указав на то, что действовал «согласно установленному порядку и законодательству».

В итоге суд принял решение назначить Волкову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом лишать офицера наград и воинского звания не стал, оставив это право за Росгвардией.

Украинская сторона 17 июля 2023 года атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате была повреждена автодорожная часть моста, погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».