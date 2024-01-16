Офицер Росгвардии получил 6 лет тюрьмы за некачественную защиту Крымского моста
Второй Западный окружной военный суд признал экс-главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает ТАСС.
Речь идёт о причастности офицера к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, а также газопровода из Краснодара на полуостров.
В материалах дела говорится, что Волков знал о том, что характеристики закупленной техники не позволяли успешно бороться с беспилотниками. Полковник же отказался признавать вину, указав на то, что действовал «согласно установленному порядку и законодательству».
В итоге суд принял решение назначить Волкову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом лишать офицера наград и воинского звания не стал, оставив это право за Росгвардией.
Украинская сторона 17 июля 2023 года атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате была повреждена автодорожная часть моста, погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru