Эрнст: Новые технологии выведут Петербург в лидеры отечественного кинематографа

По его словам, это связано с тем, что кино будет развиваться, в первую очередь, за счет новых технологий, искусственного интеллекта и создания аудиовизуальных образов с помощью нейросетей. Эрнст отметил, что режиссеры всегда любили снимать в Петербурге, но сегодня город становится особенно привлекательным для киноиндустрии.

Ранее президент РФ Владимир Путин включил Константина Эрнста и Константина Хабенского в состав Совета по культуре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

