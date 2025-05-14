Эрнст: Новые технологии выведут Петербург в лидеры отечественного кинематографа

Новые технологии и наличие квалифицированных специалистов способны вывести Петербург в лидеры отечественного кинематографа, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает ТАСС.

Эрнст: Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью

По его словам, это связано с тем, что кино будет развиваться, в первую очередь, за счет новых технологий, искусственного интеллекта и создания аудиовизуальных образов с помощью нейросетей. Эрнст отметил, что режиссеры всегда любили снимать в Петербурге, но сегодня город становится особенно привлекательным для киноиндустрии.

Ранее президент РФ Владимир Путин включил Константина Эрнста и Константина Хабенского в состав Совета по культуре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:ТехнологииКиноСанкт-ПетербургКонстантин Эрнст

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