Эрнст: Новые технологии выведут Петербург в лидеры отечественного кинематографа
Новые технологии и наличие квалифицированных специалистов способны вывести Петербург в лидеры отечественного кинематографа, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает ТАСС.
По его словам, это связано с тем, что кино будет развиваться, в первую очередь, за счет новых технологий, искусственного интеллекта и создания аудиовизуальных образов с помощью нейросетей. Эрнст отметил, что режиссеры всегда любили снимать в Петербурге, но сегодня город становится особенно привлекательным для киноиндустрии.
Ранее президент РФ Владимир Путин включил Константина Эрнста и Константина Хабенского в состав Совета по культуре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru