Полковнику Волкову запросили срок по делу о неэффективной защите Крымского моста

Он проходит по делу о поставках неэффективной защиты Крымского моста. Прокурор попросил приговорить Волкова к семи годам лишения свободы и лишить его звания и государственных наград. Волков отрицает свою вину. Он заявил, что действовал согласно установленному законодательством порядку.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил, что украинские силы уничтожат Крымский мост. Он впервые рассказал подробности о подрывах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

