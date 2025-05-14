Трамп допустил введение новых санкций против РФ и Ирана
США могут ввести новые санкции против России и Ирана. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
Общаясь с журналистами на борту президентского самолёта, он указал, что «всегда рассматривает возможность вторичных санкций».
Трамп также подчеркнул, что вторичные санкции стали причиной банкротства Ирана.
«Они не могут получить ядерное оружие. Мы не позволи этого либо мирным путем, либо очень недружелюбно», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп выразил надежду на положительный исход возможной встречи представителей России и Украины в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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