Дмитрия Щербинина назначили замглавы Министерства обороны

Дмитрий Щербинин назначен на пост заместителя министра обороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта военного ведомства.

В сферу ответственности нового замглавы Минобороны войдет Департамент информационных систем. Щербинин ранее курировал цифровое направление: в 2024 году он стал советником министра, а в 2025-м возглавил Главное управление цифрового и технологического развития ведомства.

До работы в Минобороны Щербинин с 2017 по 2020 год руководил департаментом технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении при Администрации Президента.

Затем, с 2020 по 2024 год, он занимал должность замруководителя секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова, который сейчас возглавляет военное ведомство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

