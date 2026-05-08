Дмитрия Щербинина назначили замглавы Министерства обороны
Дмитрий Щербинин назначен на пост заместителя министра обороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта военного ведомства.
В сферу ответственности нового замглавы Минобороны войдет Департамент информационных систем. Щербинин ранее курировал цифровое направление: в 2024 году он стал советником министра, а в 2025-м возглавил Главное управление цифрового и технологического развития ведомства.
До работы в Минобороны Щербинин с 2017 по 2020 год руководил департаментом технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении при Администрации Президента.
Затем, с 2020 по 2024 год, он занимал должность замруководителя секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова, который сейчас возглавляет военное ведомство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
