Токаев сообщил об интенсивной подготовке к визиту Путина в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об активной подготовке республики к государственному визиту российского лидера Владимира Путина. Об этом казахстанский руководитель сообщил в ходе встречи с президентом РФ 8 мая в Москве, передают «Известия».

Токаев уточнил, что государственный визит запланирован на конец мая. Он напомнил, что за последние два десятилетия между странами прорабатывалось 177 проектов в сфере промышленной кооперации, что свидетельствует о масштабном характере двустороннего сотрудничества.