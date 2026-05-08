Токаев сообщил об интенсивной подготовке к визиту Путина в Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об активной подготовке республики к государственному визиту российского лидера Владимира Путина. Об этом казахстанский руководитель сообщил в ходе встречи с президентом РФ 8 мая в Москве, передают «Известия».
Токаев уточнил, что государственный визит запланирован на конец мая. Он напомнил, что за последние два десятилетия между странами прорабатывалось 177 проектов в сфере промышленной кооперации, что свидетельствует о масштабном характере двустороннего сотрудничества.
Российский лидер, в свою очередь, выразил благодарность казахстанскому коллеге за приезд в Москву на празднование Дня Победы. Путин подчеркнул, что, несмотря на окружающие события, решение Токаева посетить столицу РФ в эти дни демонстрирует высокий уровень отношений между государствами.
Ранее Токаев заявил о готовности Казахстана более жестко отстаивать свои интересы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
