Врач: Частое употребление чипсов приводит к ухудшению памяти и внимания

Частое употребление чипсов и сладкой газировки способно ухудшить память, внимание и когнитивные функции у взрослых и подростков, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала врач-невролог Ольга Бутенко, единичное потребление таких продуктов не вызывает мгновенного повреждения мозга. Риск возникает, когда они регулярно присутствуют в меню. В группе особого риска, по словам Бутенко, находятся дети и подростки.

Врач пояснила, что ежедневное появление пачки чипсов формирует пищевую привычку. Современные исследования, на которые сослалась невролог, демонстрируют связь между высоким потреблением продуктов глубокой переработки и снижением показателей внимания и интеллектуального здоровья, пишут «Известия».