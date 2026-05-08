Врач: Частое употребление чипсов приводит к ухудшению памяти и внимания
Частое употребление чипсов и сладкой газировки способно ухудшить память, внимание и когнитивные функции у взрослых и подростков, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказала врач-невролог Ольга Бутенко, единичное потребление таких продуктов не вызывает мгновенного повреждения мозга. Риск возникает, когда они регулярно присутствуют в меню. В группе особого риска, по словам Бутенко, находятся дети и подростки.
Врач пояснила, что ежедневное появление пачки чипсов формирует пищевую привычку. Современные исследования, на которые сослалась невролог, демонстрируют связь между высоким потреблением продуктов глубокой переработки и снижением показателей внимания и интеллектуального здоровья, пишут «Известия».
Опасность, согласно объяснению эксперта, кроется не в отдельном ингредиенте, а в их комбинации. В снеках содержится много соли, жиров и калорий при дефиците белка, клетчатки и витаминов. При интенсивной термообработке в составе может образовываться акриламид — нейротоксин и потенциальный канцероген.
К ранним признакам негативного влияния Бутенко отнесла быструю утомляемость, сложности с концентрацией, сонливость, раздражительность и снижение работоспособности. У подростков также могут наблюдаться перепады настроения и зависимость от энергетических напитков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
