Организаторы смертельных гонок в Иркутской области отправятся в колонию

Суд в Иркутской области приговорил двух женщин-организаторов нелегальных гонок к четырем годам лишения свободы за гибель несовершеннолетней зрительницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В 2025 году во время заездов в Ангарске один из участников не справился с управлением и влетел в толпу. В результате 17-летняя девушка скончалась на месте, еще трое пострадали. Организаторы не установили ограждения для безопасности и после инцидента скрылись, не связавшись с родственниками погибшей.