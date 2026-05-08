Организаторы смертельных гонок в Иркутской области отправятся в колонию

Суд в Иркутской области приговорил двух женщин-организаторов нелегальных гонок к четырем годам лишения свободы за гибель несовершеннолетней зрительницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В 2025 году во время заездов в Ангарске один из участников не справился с управлением и влетел в толпу. В результате 17-летняя девушка скончалась на месте, еще трое пострадали. Организаторы не установили ограждения для безопасности и после инцидента скрылись, не связавшись с родственниками погибшей.

Нелегальные стритрейсинги проводились в Ангарске на протяжении 14 лет без лицензий и мер безопасности. Несмотря на это, соцсети организаторов наполнялись роликами с заездов, в съемке одного из которых участвовал представитель городской администрации.

Суд признал бизнес-партнерш, организовавших гонки, виновными, Однако отбывание наказания отложили до достижения их детьми 14-летнего возраста. Водитель, допустивший наезд, ранее получил 2,5 года колонии-поселения — минимальный вид лишения свободы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
