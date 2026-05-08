Трамп анонсировал прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной
Помощник российского лидера Юрий Ушаков предоставит пояснения в связи с высказываниями Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной до 11 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Подождите, позже даст брифинг мой коллега Ушаков. Он даст разъяснения на этот счет», — подчеркнул Песков, воздержавшись от личного комментария.
Дональд Трамп ранее сообщил, что по его инициативе Москва и Киев согласились установить трехдневную паузу в боевых действиях с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны договорились о взаимном возвращении по одной тысяче военнопленных, утверждает американский лидер..
Трамп выразил надежду, что достигнутые договоренности станут началом завершения длительного и кровопролитного конфликта. Президент США добавил, что переговорный процесс по урегулированию продолжается, и стороны постепенно приближаются к поставленной цели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
