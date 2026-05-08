Ушаков: РФ и США согласовали трехдневную паузу в боевых действиях с Украиной

Договоренность о перемирии в период с 9 по 11 мая была достигнута благодаря телефонным контактам между Россией и США, а также взаимодействию Вашингтона с Киевом. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что соглашение было выработано в ходе переговоров с администрацией американского президента. Представители США, в свою очередь, поддерживали постоянную связь с украинской стороной для координации позиций.

Поражение Украины или перемирие: О чем договорились Путин и Трамп

Ушаков подчеркнул, что достигнутая договоренность стала развитием идей, озвученных в ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Американский лидер ранее заявил, что по его инициативе Москва и Киев согласились установить трехдневную паузу в боевых действиях с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны договорились о взаимном возвращении по одной тысяче военнопленных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
