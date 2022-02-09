«Одноклассники» включили защиту от контента «18+» в личных сообщениях
Социальная сеть «Одноклассники» разработала способ защиты от сообщений незнакомцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Алгоритмы соцсети будут распознавать сообщения с изображениями «18+» от незнакомцев и «размывать» их. Получатель сам сможет решить, открывать такие картинки или нет. Также появится возможность сразу же заблокировать незнакомого отправителя.
Пользователей, которых будут часто блокировать, «Одноклассники» ограничат в отправке сообщений. В то же время у таких аккаунтов останется возможность общаться с друзьями.
Новые функции защиты собраны в «Центре безопасности сообщений». «Размытие» изображений уже доступно на Android и вскоре будет доступно для пользователей iOS.
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