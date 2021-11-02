Соцсеть «Одноклассники» представила крупное обновление

Социальная сеть «Одноклассники» к годовщине сервиса «Моменты» приготовила крупное обновление, сообщает Лента.ру.

Отмечается, что теперь пользователи могут настраивать приватность при публикации исчезающих фото, а также отвечать на моменты в личных сообщениях.

Также при загрузке нескольких фотографий можно будет сделать музыкальное слайд-шоу.

По словам директора по проектам соцсети Владимира Кочеткова, сервис «Моменты» пользуется особой популярностью, пользователям нравится не только наблюдать за моментами друзей, но и получать реакции на свои фото.

Ранее стало известно о переименовании холдинга Mail.ru Group на VK. При этом наиболее узнаваемые проекты-лидеры в своих сегментах сохранят собственный бренд. В их числе «ВКонтакте», «Одноклассники», почта Mail.ru, My.Games.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Соцсети
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