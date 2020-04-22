Аналитик: Недооцененные «Одноклассники» покажут себя в самоизоляции

«Мне кажется, что «Одноклассники» сильно недооценены. Думаю, что главная проблема в использовании «Одноклассников» в коммерческих целях – это снобизм, что ли. Многие лица, принимающие решения, распределяющие бюджеты, пиарщики, маркетологи, сами там не сидят, поэтому, по их мнению, такой сети и не существует. Хотя, объективности ради, надо сказать, что там насчитывается десятки миллионов пользователей. Эти показатели уступают «Вконтакте», но превосходят «Facebook» по России. Пользователи «Одноклассников» – это, что называется, глубинный народ, то есть люди в регионах. И, кстати, эта социальная сеть – та площадка, где люди умеют тратить деньги. Потому что «Одноклассники» первые ввели услугу виртуальных подарков за реальные живые деньги, и аудитория активно эти деньги тратила. То есть это как раз та аудитория, которая готова тратить деньги, а не просто разводить «бла-бла-бла» в интернете. Поэтому я считаю, что эту сеть сильно недооценивают. И тот факт, что они внедряют такие инновационные вещи, как групповые видеозвонки, лишний раз говорит о том, что к ним нужно присмотреться. Потому что видеозвонки есть и в других соцсетях, но групповых звонков, тем более на 100 человек, я не слышал, чтобы где-то было. Только если в профессиональных мессенджерах, которые под это и заточены. Карантин покажет, кто лучше подготовился к работе в виртуальном пространстве. И мы не можем исключать, что лидеры могут поменяться буквально через несколько недель», – отмечает специалист.

Ранее эксперт прокомментировал в эфире НСН рост трафика в социальных сетях и мессенджерах в связи с распространением коронавирусной инфекции по всему миру. В частности, объем трафика в Facebook Messenger и WhatsApp вырос на 50 процентов с начала ввода режима самоизоляции или ЧС в разных странах. Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов также уверен, что эпидемия заметно изменит бизнес-модели и поведение людей.

