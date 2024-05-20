«Фестивалями сыт не будешь»: Рестораторам рассказали, как удержать бизнес
Удержится новое заведение на плаву или нет - зависит от грамотных действий владельцев, подчеркнул ресторатор Сергей Миронов в разговоре с НСН.
При открытии ресторана важен комплексный подход, в первую очередь это активность, развитие бренда и грамотная работа с посетителем. Такое мнение выразил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.
В 35 городах России стартует ежегодный «Российский Ресторанный Фестиваль: Новые Имена». С 20 мая по 2 июня посетители более 300 ресторанов смогут продегустировать сеты из 3–5 популярных блюд по фиксированным ценам. Идея фестиваля – поддержать молодых и талантливых рестораторов, а также привлечь к ним новых гостей, заявили организаторы.
Ресторатор Миронов считает такие фестивали полезными, однако наиболее эффективной стратегией при развитии нового бизнеса он видит социальное продвижение и клиентский подход.
«Отношусь к инициативе хорошо. Главное, чтобы у всех новых ресторанов была единая возможность поучаствовать. Последнее время таких мероприятий стало очень много. Но при становлении бренда одним фестивалем сыт не будешь. Все равно надо развивать свой бренд, развивать активность. Находить способы дополнительного привлечения клиентов. Это активность в соцсетях, правильная работа в ресторане, когда гость не просто пришёл поел, а когда ему объясняют преимущества ресторана, зачем он пришел. Работа с бонусами», - пояснил ресторатор.
Он также рассказал, почему процент закрытия новых ресторанов в первые 2-3 года работы очень велик.
«Рестораны часто меняют владельцев. Кто-то уходит на банкротство. Заведение еще работает физически, но человек, который вложил в него деньги, уже не имеет к нему отношения. Если заведение открылось в момент каких-то потрясений, кризиса, то, конечно, у него шансов очень мало. Ему надо успеть открыться, набрать какой-то «жирок», клиентскую базу, и тогда уже оно может противостоять всем неурядицам», - поделился Миронов.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН рассказал, что 95% российских ресторанов закрываются в первые пару лет после открытия.
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