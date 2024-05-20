«Фестивалями сыт не будешь»: Рестораторам рассказали, как удержать бизнес

При открытии ресторана важен комплексный подход, в первую очередь это активность, развитие бренда и грамотная работа с посетителем. Такое мнение выразил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.

В 35 городах России стартует ежегодный «Российский Ресторанный Фестиваль: Новые Имена». С 20 мая по 2 июня посетители более 300 ресторанов смогут продегустировать сеты из 3–5 популярных блюд по фиксированным ценам. Идея фестиваля – поддержать молодых и талантливых рестораторов, а также привлечь к ним новых гостей, заявили организаторы.

Ресторатор Миронов считает такие фестивали полезными, однако наиболее эффективной стратегией при развитии нового бизнеса он видит социальное продвижение и клиентский подход.