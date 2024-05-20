«Сложнейший бизнес»: 95% российских ресторанов закрываются через год-два
Игорь Бухаров заявил НСН, что сегодня потребитель тщательнее подходит к выбору ресторанов, пытаясь экономить.
На сегодняшний день 95% российских ресторанов закрываются через год-два после запуска, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН.
В 35 городах России стартует ежегодный «Российский Ресторанный Фестиваль: Новые Имена». Гости более 300 ресторанов-участников фестиваля с 20 мая по 2 июня смогут попробовать дегустационные сеты из 3–5 популярных блюд по фиксированным ценам. Бухаров отметил, что подобные мероприятия проводятся в России все чаще.
«Маркетинг никто не отменял, продвигаться нужно, вещь нужная. Но давайте научимся жарить котлеты, а потом займемся маркетингом. Для посетителей, которые интересуются новыми технологиями, новыми блюдами и так далее, это будет интересно. Это часть нашей национальной культуры. Чтобы культура потребления развивалась, важно проводить такие мероприятия. В России таких мероприятий для рестораторов много, но обычно это больше профессиональные вещи, выставки профессиональные, на которых конечного потребителя нет. А сейчас стали местные власти по всей стране проводить гастрономические фестивали», - рассказал он.
По его словам, большинство новых ресторанов «не доживают» в России и до своего двухлетия.
«В России 95% ресторанов закрываются в течение года-двух после старта. На сегодняшний день это сложнейший бизнес. Надо понимать, что учитывается локация, выбор продуктов, поиск помещения, аренда и так далее. Очень много нюансов, все влияет. Реклама сегодня дорогая, продвигаться можно только через соцсети, а этому тоже надо учиться. Сегодня выбор достаточно большой, привлекать людей не так просто. При этом покупательная способность населения не растет, а цены растут за счет инфляции. Люди экономят. Бренд – это когда ресторан продержался минимум пять лет. Но есть рестораны, которые работают и двадцать лет, а про них знаю только люди, которые живут рядом», - заключил собеседник НСН.
Москва сегодня занимает первое место по качеству ресторанов, потому что в столице самая острая конкуренция, здесь заведений в десять раз больше, чем в Санкт-Петербурге, заявил ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов «Радиоточке НСН».
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