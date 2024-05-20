«Сложнейший бизнес»: 95% российских ресторанов закрываются через год-два

«Маркетинг никто не отменял, продвигаться нужно, вещь нужная. Но давайте научимся жарить котлеты, а потом займемся маркетингом. Для посетителей, которые интересуются новыми технологиями, новыми блюдами и так далее, это будет интересно. Это часть нашей национальной культуры. Чтобы культура потребления развивалась, важно проводить такие мероприятия. В России таких мероприятий для рестораторов много, но обычно это больше профессиональные вещи, выставки профессиональные, на которых конечного потребителя нет. А сейчас стали местные власти по всей стране проводить гастрономические фестивали», - рассказал он.

По его словам, большинство новых ресторанов «не доживают» в России и до своего двухлетия.

«В России 95% ресторанов закрываются в течение года-двух после старта. На сегодняшний день это сложнейший бизнес. Надо понимать, что учитывается локация, выбор продуктов, поиск помещения, аренда и так далее. Очень много нюансов, все влияет. Реклама сегодня дорогая, продвигаться можно только через соцсети, а этому тоже надо учиться. Сегодня выбор достаточно большой, привлекать людей не так просто. При этом покупательная способность населения не растет, а цены растут за счет инфляции. Люди экономят. Бренд – это когда ресторан продержался минимум пять лет. Но есть рестораны, которые работают и двадцать лет, а про них знаю только люди, которые живут рядом», - заключил собеседник НСН.

Москва сегодня занимает первое место по качеству ресторанов, потому что в столице самая острая конкуренция, здесь заведений в десять раз больше, чем в Санкт-Петербурге, заявил ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов «Радиоточке НСН».

