Вирусолог: большинство москвичей встретятся с коронавирусом до Нового года
Большинство москвичей встретятся с коронавирусом до Нового года, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Прогнозировать ситуацию в регионах он отказался, так как в них отличается не только заболеваемость, но и качество статистики.
В Москве за сутки выявлено 3,67 тысячи новых больных коронавирусом, что меньше, чем днем раньше, всего в городе с начала пандемии выявлено 409 тысяч больных, скончалось 6578 человек. Как добавляет РИА ФАН, 323 человека из числа больных коронавирусом в Москве подключены к аппаратам ИВЛ.
В Санкт-Петербурге за сутки выявили 727 заболевших, в Подмосковье – 505.
В России за минувшие сутки поставлен новый рекорд по числу смертей от коронавируса. В стране умерло 346 человек против 320 днем ранее, это тоже был рекорд с начала пандемии.
При этом сократилось число выявленных случаев заболевания коронавирусом и составило 16,2 тысячи человек.
Ранее вирусолог объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом, сообщает телеканал 360.
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