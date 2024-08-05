«Хватает кандидаток»: Минченко рассказал, когда в РФ появятся женщины-губернаторы

Протоиерей Андрей Ткачев в своей проповеди на YouTube-канале высказался против равенства полов, также заявив, что женщине не место в политике. На данный момент в ряде субъектов РФ женщины являются кандидатами на должность главы региона. Однако Минченко предположил, что на предстоящих выборах у них нет шансов занять губернаторское кресло.

«Такого шанса нет ни в одном регионе. Все действующие губернаторы, врио губернатора – мужчины. Неприлично, что на данный момент в стране нет ни одной женщины-губернатора. Но фактически избиратели закрепляют выбор президента, поэтому если врио губернатора-женщину не назначили, за них и не проголосуют. Думаю, среди женщин-кандидатов наилучшие позиции у кандидата от партии «Новые люди» в Хабаровском плане Розы Чемерис, она в этом году имеет хорошие шансы на второе место. В целом же в стране хватает женщин-политиков, которые уже вполне созрели до губернаторской позиции. Думаю, в обозримом будущем хорошие шансы стать губернатором у Ирины Гехт. Она уже была вице-губернатором по социальным вопросом в Челябинской области, была сенатором. Сейчас возглавляет правительство Запорожской области. Полагаю, наберется опыта и через год-другой может стать главой региона», - заявил он.