«Хватает кандидаток»: Минченко рассказал, когда в РФ появятся женщины-губернаторы
По итогу единого дня голосования в 2024 году в России вряд ли появятся женщины-губернаторы, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
На муниципальном уровне в России достаточно женщин-политиков, однако все топовые политические позиции пока занимают мужчины, сказал в интервью НСН политолог Евгений Минченко.
Протоиерей Андрей Ткачев в своей проповеди на YouTube-канале высказался против равенства полов, также заявив, что женщине не место в политике. На данный момент в ряде субъектов РФ женщины являются кандидатами на должность главы региона. Однако Минченко предположил, что на предстоящих выборах у них нет шансов занять губернаторское кресло.
«Такого шанса нет ни в одном регионе. Все действующие губернаторы, врио губернатора – мужчины. Неприлично, что на данный момент в стране нет ни одной женщины-губернатора. Но фактически избиратели закрепляют выбор президента, поэтому если врио губернатора-женщину не назначили, за них и не проголосуют. Думаю, среди женщин-кандидатов наилучшие позиции у кандидата от партии «Новые люди» в Хабаровском плане Розы Чемерис, она в этом году имеет хорошие шансы на второе место. В целом же в стране хватает женщин-политиков, которые уже вполне созрели до губернаторской позиции. Думаю, в обозримом будущем хорошие шансы стать губернатором у Ирины Гехт. Она уже была вице-губернатором по социальным вопросом в Челябинской области, была сенатором. Сейчас возглавляет правительство Запорожской области. Полагаю, наберется опыта и через год-другой может стать главой региона», - заявил он.
По словам собеседника НСН, в целом в России много достойных женщин-политиков, однако женщин-губернаторов пока не хватает.
«Валентина Матвиенко – номер один среди женщин-политиков по эффективности, влиянию и авторитету. Элла Памфилова тоже очень уважаемый человек и, на мой взгляд, лучший руководитель ЦИК за историю существования организации. В Госдуме тоже много ярких женщин: Ирина Яровая, Анна Кузнецова, Сардана Авксентьева и многие другие. Но в целом наблюдается перекос – на муниципальном уровне среднего чиновничества доминируют женщины, а на топовых позициях преимущество мужчины. Квотирование и назначение людей по гендерному принципу – неправильно, но долю женщин в губернаторском корпусе имеет смысл увеличить», - заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «своим упущением» тот факт, что среди руководителей регионов страны на данный момент нет женщин, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость проезда в плацкарте выросла на 23% за первое полугодие 2024 года
- Жители подтопленного села в Бурятии шли домой по железной дороге 12 километров
- В столице Бангладеш из-за беспорядков закрыли международный аэропорт
- Член парламента Ирана призвал ликвидировать Нетаньяху
- СК арестовал директора парка «Патриот» Ахмедова
- Адвокат: Скандальному блогеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги
- Картины члена Союза художников России Волка передали Третьяковской галерее
- Историческую драму «Падение короны» покажут в России
- В Белгородской области пять человек получили ранения при атаке ВСУ
- Польскую каноистку с положительным допинг-тестом допустили до Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru